(Di giovedì 31 agosto 2023) Una gara decisiva, quella di. Sopratquando sei al volante di unae ancor di più se provieni da una stagione che non ha risposto alle tue aspettative.rappresenta un punto di ...

Il mio sogno è ottenere un podio ae ci prepariamo al meglio per affrontare questo weekend", ... nelle ore che precedono il Gp e che vivono di attese,e aspettative. Lo dimostrano anche ......gara di casa asarà ancora più significativa. È fantastico poterlo fare. È il mio sogno da sempre : è bello poter avere questa opportunità e cercherò di sfruttarla al massimo'. Ledi ...Ledell'Aston Martin. L'Aston Martin nutriva qualche speranza di poter lottare con il meglio del circus (RedBull esclusa, naturalmente) e grazie a Fernando ha trovato il modo per diventare ...

Monza, le speranze della Ferrari con Leclerc e Sainz: “Può succedere di tutto” Globalist.it

Uno alla ricerca del 10 in pagella, e nel numero di vittorie consecutive in stagione. L'altra a caccia del successo numero 20 sulla pista di casa. Il Gran Premio d'Italia, ...