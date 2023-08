Monza è una gara speciale Leclerc carica la Ferrari in vista del gp di casa

Lewis Hamilton in Ferrari non s'ha da fare, nè domani nè mai., da sempre teatro di alcuni degli annunci più importanti del mercato piloti di Formula 1 non ...nel 2013 e aver stabilitoserie di ...Gasly atra motivazioni e dolci ricordi Era domenica 6 settembre 2020 quando Pierre Gasly , inpriva di spettatori per effetto del lockdown di quell'anno, vinse il suo primo e fin qui unico gran premio in carriera al volante dell'AlphaTauri, stupendo il mondo per un risultato inatteso.Roma, 31 ago. Dopolunga attesa e' arrivata lufficialita' del rinnovo di Hamilton con la Mercedes: assieme per altre due stagioni. La notizia nel giovedi' di, e forse non e' un caso dato che il 7 volte ...

Leclerc: "Darò tutto per il podio a Monza" Sky Sport

Un 55enne risultato positivo al virus West Nile è deceduto a Seregno (Monza). Poiché a contagiarlo sarebbe stata la puntura di una zanzara, il sindaco ha disposto una “disinfestazione sanitaria” in ...Dopo l'anteprima mondiale della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, tenutasi ieri al Museo Alfa Romeo, il marchio regala ora un'emozione più potente agli ...