«Monte Bianco | se lunedì chiude costerà il doppio andare in Francia»

(Di giovedì 31 agosto 2023) LOGISTICA. Anche il traforo del Frejus interrotto per una frana: è allarme per le esportazioni. Colombo: «Passare da Ventimiglia allunga anche i tempi: servirebbero due giorni invece di uno»

Lunghe file di automobili e camion al confine tra Italia e Francia, traforo del, dopo la chiusura del Frejus per una frana in territorio francese. La situazione sembra destinata ad ...... dopo un ulteriore sopralluogo e un'altra valutazione della situazione del Frejus, ma diventa sempre più difficile immaginare che lunedì 4 settembre possa chiudere anche il traforo del...Tutto questo riaccende l'attenzione su un tema strettamente connesso: a partire da lunedì prossimo per il tunnel del, da cui passano circa 4.600 camion al giorno, sono programmati lavori ...

Una frana ha interrotto la circolazione su una vicina statale in Francia e il traffico è al momento interrotto. Senza questo passaggio alternativo, la manutenzione dell'altra infrastruttura potrebbe e ...Dal 4 settembre, per 19 autunni, fino a quello del 2042, il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per lavori di risanamento della volta. Una data che fa impressione per quanto è in là nel tempo ...