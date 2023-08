Monte Bianco | Molinari Lega | ' ottima notizia impegno Salvini per evitare chiusura traforo'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "lache Italia e Francia stiano lavorando al rinvio delladeldele a una ricalendarizzazione dei lavori previsti. Un obiettivo che si sta perseguendo grazie all'del ministro, peril blocco alla circolazione tra Italia e Francia in quel versante, e i conseguenti disagi agli automobilisti e ai trasportatori che utilizzano quella direttrice per i loro spostamenti. Un segnale di grande attenzione alle necessità dei nostri territori". Lo dichiara il capogruppo dellaalla Camera e segretario del partito in Pie, Riccardo

Dopo un ulteriore sopralluogo e un'altra valutazione della situazione del Frejus, il ministero del Trasporti ha annunciato il rinvio della chiusura del traforo delper lavori di ...... il 12 luglio di settant'anni fa, nel 1953, in un tragico incidente in Valle Gesso sulle pendici delSaint Robert perdeva la vita Dante Livio. L'episodio è stato ricordato nei mesi ...Valorizzarsi senza esagerare è un pregio di pochi. In queste ore abbiamo assistito ad una gra di chi aveva più meriti per il rivio dei lavori al traforo del, da Tajani a Salvini e vi discorrendo. Vantarsi è un difetto, se chi lo fa non ne ha motivo. E in genere, non amiamo le persone che evidenziano pregi e risultati. Sul traforo del...

Rinviata chiusura del tunnel del Monte Bianco: accordo Italia-Francia Corriere della Sera

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Ottima la notizia che Italia e Francia stiano lavorando al rinvio della chiusura del traforo del Monte Bianco e a una ricalendarizzazione dei lavori previsti. Un obiettivo ...Il ministero dei Trasporti ha annunciato di aver trovato l’accordo con la Francia per rinviare la chiusura del traforo del Monte Bianco, ...