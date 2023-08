Monte Bianco | chiusura del traforo rinviata | intesa Italia-Francia

Sono stati sospesi i lavori al tunnel del, in attesa sia ripristinata la piena operatività delle linee viarie e ferroviarie al Frejus e dall'Italia verso la Maurienne. La decisione di proriare i lavori di manutenzione del tunnel,...... con l'autostrada chiusa almeno per un'altra settimana mentre la linea ferroviaria non riaprira' prima di ottobre, e i lavori per la messa in sicurezza del Traforo del, che grazie all'...Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha avuto un nuovo momento di aggiornamento con il suo collega francese Clément Beaune sulla situazione al Frejus.

Mit: accordo con la Francia per evitare la chiusura del Monte Bianco Il Sole 24 ORE

I ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura del Traforo del Monte Bianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre. Lo rende noto il Mit.Il Governatore ha analizzato la situazione creatasi da lunedì al Traforo del Monte Bianco a seguito della chiusura al traffico pesante del Frejus ...