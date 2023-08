Mondiali di Basket | l’Italia in campo con la Serbia | i quarti come obiettivo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Manila – Dal 2008 con laha giocato ben 17 volte e dal Preolimpico del 2021 gli Azzurri hanno battuto gli avversari per tre volte su quattro. L’ultima volta e di recente è accaduto anche al Torneo dell’Acropoli di Atene, poi vinto dal(leggi qui), in avvicinamento al Mondiale. E in questo Mondiale delle Filippine gli Azzurri vogliono puntare in alto. L’ennesima partita con laci sarà proprio domani alle 10 del mattino ora italiana. Una gara impegnativa per(domani mattina alle 10) che hadi finale. A parlare alla vigilia è Coach Pozzecco: “Italia-sta diventando una classica ormai. – dice,riporta la nota di fip.it –...

Per quanto riguarda noi, giocheremo il nostro solito, quello che ci ha contraddistinto fino ... titoli nazionali a ripetizione, Argento ai Giochi di Rio 2016 e Argento aiin Spagna nel ...Un canestro impossibile. Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche aidi2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra il video dell'ultima seduta. Il canestro 'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico.- Italbasket, Campionati: Gli azzurri accedono alla seconda fase, dove incontreranno Serbia e Portorico, rispettivamente l'1 e il 3 settembre. -, Virtus: Presentati Jaalen Smith e ...

Mondiali basket, seconda fase: le partite dell'Italia, i gironi e il calendario La Gazzetta dello Sport

Italia e Serbia danno il via, alle 10:00 di domani, alla prima giornata della seconda fase della FIBA World Cup 2023. Ma non c'è solo questa gara a risalto. Per esempio la prima nazione ...Matteo, Francesco e Theodor sono tra i pochi tifosi italiani che hanno raggiunto le filippine per tifare gli azzurro. La loro storia e la grande passione per ...