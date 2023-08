Mondiali basket | il canestro impossibile di Doncic – Video

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Un. Luka, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche aidi2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra ildell'ultima seduta. Il'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Intanto, domani sera alle ore 19.15 a Roma e al Pala Pass, prima amichevole - scrimmage della stagione per il nuovo team della Gevi Napolidi coach Milicic, senza il play statunitense di ...Un canestro impossibile. Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche aidi2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra il video dell'ultima seduta. Il canestro 'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico.Italia in campo venerdì alle ore 10 contro la Serbia, in un match decisivo e fondamentale per tenere aperta la corsa degli azzurri verso i quarti di finale del Mondiale. Nel video l'analisi tattica di ...

Mondiali basket, seconda fase: le partite dell'Italia, i gironi e il calendario La Gazzetta dello Sport

Terminata la prima fase proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBA Basketball World ...Italia-Serbia. Una sfida giunta al suo diciassettesimo capitolo dal 2008. Una sfida che prima del Pre Olimpico di Belgrado nel 2021 aveva un sapore amaro per gli Azzurri (2 vittorie e 10 sconfitte) e.