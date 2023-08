(Di giovedì 31 agosto 2023) L'Italbasket se la vede con gli slavi in una delle rivalità più calde del mondo del basket. I balcanici finora hanno sbato pochissimo ma gli Azzurri potrebbero farcela. Vediamo le chiavi della partita eseguirla in tv

Davantiazzurri i cechi Petr e Martin Fuksa, secondi con il crono di 1:40.79, mentre a vincere ... dopo aver conquistato una preziosa carta olimpica per l'Italia in occasione deiandati ...Questo il commento dell'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro dopo la medaglia d'oro aicadetti di taekwondo di Virginia Lampis, già medaglia di bronzoEuropei 2022 a ...Oggi è in campo con la maglia della nazionale USA e le sue (fin qui ottime) prestazioni aiconfermano il motivo per cui, per mesi, in Italia si è fatto di tutto perché Paolo Banchero ......

Mondiali, agli ottavi l'Italia ritrova la Serbia. Chi gioca e dove vederla ilGiornale.it

Barlettana, 16enne studentessa del liceo classico Casardi, rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Coastal Rowing Beach Sprint di fine settembre ...Segui Tag24 anche sui social Ai Campionati mondiali under18 Powerlifting il romano Vizza è campione nella specialità panca Powerlifting, Vizza campione ai mondiali under18 Ai Campionati mondiali ...