Moise Kean ha comunicato le sue intenzioni alla Juventus

Oltre Kostic, in casa bianconera resta in bilico anche la posizione diche potrebbe lasciare Torino. L'attaccante bianconero è seguito dal Siviglia ma la Vecchia Signora non intende ...In caso di altra soluzione dalla Serie A non va del tutto escluso un tentativo per, in uscita dalla Juventus e che pure era stato accostato al club meneghino. Per rimanere aggiornato con ...Non crediamo, almeno noi juventini, che alla fine tra oggi e domani accada nulla di nuovo in entrata, forse in uscita può ancora accadere qualcosa , si pensa chepossa ancora essere ceduto ...

Juventus e le cessioni prima del gong, i bianconeri potrebbero continuare a sfoltire la rosa nelle ultime ore di mercato, ...Calciomercato Juventus contaminato dalle dinamiche legate a Taremi: nasce l'intreccio tra l'iraniano e Kean, così il Milan ripensa a Morata ...