Modena Vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre che si contenderanno i playoff dopo averli sfiorati la scorsa stagione.Vssi giocherà sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini non hanno sbagliato nulla fin qui vincendo le due partite che hanno giocato, dato che non hanno potuto esordire. I successi contro Ascoli e Cosenza hanno evidenziato le potenzialità di una squadra che quest’anno non dovrebbero lasciarsi sfuggire i playoff. I toscani hanno collezionato fin qui una vittoria e una sconfitta, quest’ultima in casa contro il Parma. La rosa a disposizione di mister Aquilani è sicuramente importante e, senza troppi palsi falsi, i playoff restano alla ...