Mobility e respirazione in gravidanza – 2

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Imparare a respirare correttamente in, soprattutto con l’approssimarsi del parto, è decisamente molto importante. Per questo in questo video la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso alcuni semplici esercizi pensati proprio per imparare a respirare meglio e per aiutare la nostra mobilità. Per eseguire questi esercizi ci serviranno solo un tappetino per allenamento, un mattoncino yoga per stare più comoda (ma vanno bene anche dei libri), e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro.in- 1 Prima di iniziare qualunque tipo di allenamento è come sempre fondamentale sentire il parere del proprio ginecologo e avere il via libera, e naturalmente ...