Mobility e respirazione in gravidanza – 1

(Di giovedì 31 agosto 2023) Respirare correttamente è molto importante in generale, ma in, soprattutto con l’approssimarsi del parto, lo è ovviamente ancora di più. Per questo in questo video Giulia di Cioccio, fisioterapista e osteopata, ci guida attraverso alcuni semplici esercizi, della durata di 13 minuti, proprio per imparare a respirare meglio e per aiutare la nostra mobilità. Per eseguire questi esercizi ci serviranno solo un tappetino per allenamento, un mattoncino yoga per stare più comoda (ma vanno bene anche dei libri), e una bottiglia d’acqua per idratarti tra un esercizio e l’altro.in: come imparare quella giusta La ...