MLS | 0-0 per l’Inter Miami nell’esordio dal 1? di Messi Insigne in gol nel ritorno alla vittoria di Toronto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non va oltre lo 0-0dal 1? in MLS di Lionel. Il fenomeno argentino non è riuscito questa volta a fare la differenza nella sfida cotnro il Nashville, squadra reduce da quattro sconfitte consecutive. La formazione della Florida resta molto indietro in classifica, attualmente 14esima nella Eastern Conference con 22 punti. Questa notte è stata raggiunta anche dal fanalino di coda, tornatocon un 3-1 ai danni del Philadelphia Union. Ad aprire le marcature è stato Lorenzo; 90? i ncampo sia per lui che per Bernardeschi. SportFace.

...00 Queretaro - Atlas 03:06 Tigres - Santos Laguna 05:00 MONDO AMICHEVOLICLUB - FEMMINILE ...30 SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF Defensa y Justicia (Arg) - Botafogo RJ (Bra) 00:00 USA...... Lionel Messi ONLY ITALY Secondo quanto riportato da Rmc Sport , laavrebbe chiesto di riprogrammare le partite dalla prossima stagionenon incastrare il campionato con la pause delle ...L'allenatore della Nati si astiene da grandi sorprese e include anche Xherdan Shaqiri, nonostante lanon abbia una pausala ...

La MLS vuole cambiare il regolamento per Messi: da marzo via ... Fanpage.it

Lionel Messi has been in sensational form in the Major League Soccer Messi has scored freekicks, converted penalties and played his hand in some beautiful team goals The Argentine however, did not ...Il campionato di Stati Uniti e Canada sta valutando una modifica del suo regolamento: dalla prossima stagione la MLS potrebbe fermarsi durante le ...