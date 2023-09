Miriam Leone e la dedica a suo marito Paolo Carullo | “Con te la felicità si moltiplica”

(Di giovedì 31 agosto 2023)hato un post Instagram a, suoe futuro papà del bambino che porta in grembo. L’attrice, solitamente molto riservata, non è solita pubblicare troppe informazioni personali sui suoi profili social. Poche le eccezioni, tra cui delle foto con il pancione, alcune delle quali scattate proprio da suo. In occasione del compleanno del compagno, però, l’attrice siciliana ha fatto uno strappo alla regola,ndogli un bellissimo post. A contornare una foto della coppia sorridente in una città assolata, le sue parole. Buon compleanno. Sei la mia metà e non perché io mi senta incompleta, ma perché con te lasie ...

L'attrice adotta un look sognante all'evento Giorgio Armani La 38enne arriva al Lido con marito Paolo Carullo: indossa un abito sottoveste del famoso stilistasi regala il suo primo red carpet incinta. Al quinto mese di gravidanza la 38enne incanta il festival di Venezia con un pancino in primo piano e un look sognante firmato Giorgio Armani . ...Raggiante ed elegante:si prende il suo spazio a Venezia 80 mostrando la sua bella 'novità'. Il pancione è ben visibile nonostante il vestito largo sul punto vita. All'evento di Giorgio Armani tutti i flash ...È ufficialmente iniziato il Festival del cinema di Venezia Arrow Non mancano, naturalmente note di colore: a un'etereain dolce attesa e stato di grazia fa da contraltare una focosa Eva ...

Miriam Leone col pancione a Venezia: è una dea con slip dress ... Stile e Trend Fanpage

Miriam Leone è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Paolo Carullo e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza con un servizio fotografico da copertina e da allora non può ...Miriam Leone si regala il suo primo red carpet incinta. Al quinto mese di gravidanza la 38enne incanta il festival di Venezia con un pancino in primo piano e un look sognante firmato Giorgio Armani. L ...