Milena Miconi | “Anche mia figlia fluida | oggi non ci si innamora più del sesso ma dell’emozione”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dialogo e sincerità sono alla base del rapporto dicon le figlie Sofia e Agnese, 21 e 14 anni, avute dal marito Mauro Graiani. Nessun tabù con loro, nemmeno quando ci si confronta su temi più delicati come la fluidità: “Non la vivo affatto male, anzi” spiega la showgirl intervistata da Chi. “Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici.non ci sipiù del, ma della persona,“.rivela: “una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

