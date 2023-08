Milano | violenza sessuale di gruppo su una 14enne | un arrestato e un ricercato

(Di giovedì 31 agosto 2023) commenta Per uno stupro commesso asu unanel settembre 2022, la polizia haun uomo di 21 anni e sta cercando un 22enne per cui è stata emessa un'ordinanza di custodia ...

... si continua a parlare dell'allarme degrado a Caivano , visto il terribile caso di... Accoltellato per una sigaretta negata: paura per un 24enne aContinuano le polemiche per le parole del first gentleman Andrea Giambruno sui casi di... Bari 78 (92) Cagliari 28 (115) Firenze 3 (90) Genova 15 (84)64 (82) Napoli 11 (58) Palermo 18 (......polizia ha identificato i responsabili e ha scoperto che sul 21enne pendeva un ordine di carcerazione del Gip di. Era arrivato a Rimini da pochi giorni per trascorrere le vacanze. La, ...

La Polizia di Stato, cha arrestato due cittadini egiziani, di 21 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale, gravemente indiziati ...Nella vicenda, che risale a settembre 2022, coinvolti anche due minorenni, oltre a un terzo maggiorenne, espulso. Le indagini sono scattate dopo le confidenze della ragazza a un'educatrice ...