Milano | violenza di gruppo su una minorenne | 2 arresti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Gip diha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere persessuale dia carico di due uomini nordafricani di 21 e 22 anni. Ladisi sarebbe consumata nel settembre del 2022 ai danni di unain una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, nel capoluogo lombardo. Uno dei due accusati è stato preso a Rimini, risulta espulso nei mesi scorsi ed è di origine egiziana, come tutti gli altri indagati. Gli investigatori, grazie alla descrizione fornita dalla ragazza e alle intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura e che la vittima aveva conosciuto nel periodo della

...di custodia cautelare in carcere persessuale di gruppo a carico di due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi) sono state emesse dal gip diper uno ...commenta Per uno stupro commesso anel settembre 2022, la polizia ha arrestato due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno ... La ragazza ha descritto gli autori della. Gli investigatori,......di custodia cautelare in carcere persessuale di gruppo a carico di due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi) sono state emesse dal gip diper uno ...

Milano, violenza sessuale di gruppo su una minore: due arresti TGCOM

A conclusione di un’indagine per una violenza sessuale ai danni di una minorenne, i poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato un 21enne responsabile, insieme ad un altro giovane di ...MILANO Due ordinanze di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale di gruppo a carico di due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi) sono state emesse dal gi ...