Milano | violenza di gruppo su minorenne | arrestati due maggiorenni e due minori indagati

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sono state emesse dal gip didue ordinanze di custodia cautelare a carico di due cittadini egiziani di 21 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale, gravemente indiziati di unasessuale dicommessa a settembre 2022 ai danni di unaall’interno di una struttura sportiva in disuso nel quartiere Bonola. Le indagini sono scaturite dalle confidenze che la giovane ha fatto a una educatrice in merito alle violenze subite. La ragazza ha fornito una descrizione degli autori che aveva conosciuto nei mesi dellanella struttura in disuso. Gli investigatori, grazie alla descrizione e a intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura.

