Milano | stupro di gruppo su una minorenne | un arresto e quattro indagati

(Di giovedì 31 agosto 2023) Avrebbero violentato unain una struttura sportiva in disuso nella periferia di. A quasi un anno dai fatti, la polizia ha individuato i cinque presunti autori della violenza. Si tratta di due egiziani di 21 e 22 anni, contro cui sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare, due ragazzi all’epoca dei fatti minorenni, denunciati al tribunale dei minori, e un terzo adulto che risulta già espulso. La violenza è avvenuta a settembre 2022 nel quartiere milanese di Bonola. La giovane vittima si era poi confidata con una educatrice che aveva segnalato il caso. La ragazza ha fornito una descrizione degli autori che aveva conosciuto nei mesi della violenza nella struttura in disuso. Gli investigatori, grazie alla descrizione e a intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura. Gli agenti ...

Chiesto l'arresto di due ragazzi per lo stupro di una minorenne in un centro sportivo abbandonato a Milano

