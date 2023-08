Milano | stupro di gruppo su una minorenne | 2 arresti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cambia la città ma non la violenza: esce fuori un altro caso didi. Il fatto, avvenuto nel 2022, ha coinvolto una ragazzain una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola.: le indagini Gli investigatori, grazie alla descrizione e a intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli L'articolo proviene da Il Difforme.

È stata un'educatrice con cui la giovane si era confidata a segnalare l'episodio al dipartimento 'Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli' della Procura di. Le successive ......cautelare in carcere per violenza sessuale di gruppo a carico di due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi) sono state emesse dal gip diper uno...... chi sono le vittime - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 31/08/23di Palermo: le ... ex militare armato asserragliato in casa 30/08/23 Fotogallery -, ciclista colpita da un palo ...

Un altro stupro di gruppo. Un'altra volta, la vittima è una ragazza minorenne. Ancora una volta sono coinvolti ragazzi che hanno meno di 18 anni come a Caivano e a Palermo.Due giovani originari del nord Africa coinvolti assieme ad altre tre persone nella violenza di gruppo su una minorenne avvenuta a Milano ...