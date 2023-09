Milano | minorenne violentata da cinque ragazzi in una struttura sportiva abbandonata

" Click day in vista per accaparrarsi le poche risorse a disposizione per la riapertura del ... Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiarioa carico. Il richiedente ...Due nordafricani, un 21enne e un 22enne, uno dei quali sarebbe stato espulso dall'Italia nei mesi scorsi, sono stati tratti in arresto aper aver stuprato unanel settembre dello ...Stupro di gruppo su una, un arresto e un ricercato Due giovani originari del nord Africa sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo . Lo stupro sarebbe stato ...

Violenza di gruppo su minorenne a Milano, due arresti Agenzia ANSA

Milano, violenze sessuali di gruppo su una minorenne: arrestati i due colpevoli dopo l'analisi delle intercettazioni.Due uomini di 21 e 22 anni sono accusati di uno stupro commesso nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, nel capoluogo lombardo.