Milano | cani e gatti in passerella | torna a settembre Quattrozampeinfiera

(Di giovedì 31 agosto 2023), 31 ago. (Adnkronos) -si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti degli animali domestici:, un'esperienza straordinaria dedicata ai nostri fedeli amici. Con un ricco programma di attività divertenti ed istruttive, al Parco Esposizioni Novegro il 30e 1 ottobre la fiera si rivolge a tutti coloro che desiderano trascorrere momenti indimenticabili insieme ai loro amici pelosi.è un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe, con 4 padiglioni e più di 10 ettari di parco riservati alla manifestazione. I visitatori saranno accolti insieme ai loro fedeli compagni pelosi: iavranno l'opportunità di cimentarsi in diverse attività sportive, adatte a ...

...mese sui social erano centinaia le richieste e le offerte per prendersi cura di gatti e, ... Un caso particolare riguardadove risiedono 45mila gatti, ai quali vanno sommati 20 mila randagi ...Leggi Anche Volo di Delta daad Atlanta incontra una forte turbolenza: 11 ricoverati in ... Leggi Anche Bimbo di 9 anni insieme a 30morti, arrestata una coppia in New Jersey Al di là delle ......da Alex Vetrò ed eseguita anche con la partecipazione di Francesco Ardemagni (chitarrista dei...(PC) " grazie alla disponibilità del Dipartimento di Chirurgia " presso l' aeroporto diPrime ...

Ultimo'ora: Milano: cani e gatti in passerella, torna a settembre ... La Svolta

Il Pnrr Next Generation Eu sbarca a Cormano anche per la rigenerazione ambientale di due storici parchi di quartiere: il don Sandro Manzoni di via Papa Giovanni XXIII, nel cuore di Molinazzo, e il par ...Gran finale per il Friku Festival, che termina insieme a Magicabula, a Colmurano, in una giornata densa di appuntamenti per bambini, genitori e educatori. Sabato, alle 21 in piazza Carradori, la Compa ...