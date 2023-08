Milan | tentativo per Willian Josè del Betis Siviglia | la situazione

... le alternative a TaremiSe Taremi non dovesse vestirsi di rossonero ecco che la dirigenza del... In caso di altra soluzione dalla Serie A non va del tutto escluso unper Moise Kean, in ...Ilcontinua a puntare sull'attaccante del Porto, ma quella che sembrava essere una trattativa ... La dirigenza rossonera nonostante gli intoppi prosegue neldi portare a termine l'...... che comprenderanno pure Inter,, Lazio e Napoli. E' l'olandese (come il tecnico Mark van ... prima che de Jong, Veerman ed un autogol rendano vano ildi rimonta del solito Tavernier.

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Distanza per Taremi. Ultimo tentativo” Pianeta Milan

Una volta accantonato definitivamente il dossier Taremi, inseguito con tenacia per un paio di giorni, il Milan si affretta a tornare sul mercato attaccanti alla ricerca di un vice Giroud da mettere a ...Il Milan ha intenzione di chiudere un ultimo colpo per rinforzare la difesa di Pioli. Occhi puntanti su un talento della Bundesliga.