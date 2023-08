Milan-Taremi | trattativa quasi saltata | Furlani e Moncada cercano alternative

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non è ancora, ma i segnali vanno in quella direzione. Mehdisi allontana dal, l'affare che sembrava in dirittura...

Grande attesa a Roma per il nuovo acquisto Lukaku, che con ildovrebbe partire dalla panchina, così come Dybala: possibile spezzone per entrambi. Zalewski ...in panchina legata all'affare. ...Sembrava fatta e invece no: al 90 per cento il passaggio di Mehdidal Porto alsalterà. Ieri sera il club portoghese e i rossoneri avevano concluso l'accordo per il trasferimento dell'attaccante iraniano alla corte di Pioli per 15 milioni più bonus , ma ...Potrebbe saltare all'ultimo minuto l'affare tra ile Mehdi. L'inserimento di qualche intermediario ha complicato le cose, come già accaduto all'Inter con Lazar Samardzic. La stessa situazione si sta ripetendo anche con il club rossonero, ...

TMW - Milan, Taremi sempre più lontano. Si valutano alternative, ma è corsa contro il tempo TUTTO mercato WEB

La trattativa per Mehdi Taremi al Milan non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto. Sono ...Milan, analizzeremo qui di seguito i motivi per i quali una trattativa praticamente conclusa si è dovuta inaspettatamente arrestare per cause estranee ...