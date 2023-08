Milan | Pioli | ‘Taremi? Contento della squadra che ho Lukaku sulla carta è un grande acquisto | vedremo in campo’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-31 11:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Doppia vigilia in casa: domani infatti i rossoneri torneranno in campo, a Roma, nell’ultimo giorno di mercato estivo. Due dei tanti temi trattati da Stefanoin conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni ROMA – “Ogni partita è importante e la vogliamo giocare per vincere. Giochiamo contro una, con unallenatore. Hanno raccolto meno di quanto hanno fatto vedere in campo, lo dicono i numeri. Non saremo diversi all’Olimpico, giocheremo sempre il nostro calcio, quello che vogliamo fare noi ma anche quello che gli avversari in campo ci lasciano fare. Vogliamo dare continuità alle prime due vittorie. Più affronti squadre di livello, meno puoi sbagliare. ...