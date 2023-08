Milan | Pioli | “Roma più forte della sua classifica Sul mercato…”

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'allenatore delha presentato in conferenza stampa l'anticipoterza giornata in programma venerdì alle 20.45 all'Olimpico

L'acquisto di Taremi consente aldi completare il reparto offensivo a disposizione di: il suo profilo era stato seguito anche dall'Inter prima che i nerazzurri ingaggiassero Marko ...MILANO - Idee chiare per Stefano, tecnico del, alla vigilia del match di campionato contro la Roma all'Olimpico. "Ogni partita deve essere quella della svolta. Noi siamo ile vogliamo giocare sempre per vincere. La ...Non ci sarà invece Paulo Dybala , ma alla vigilia del match l'allenatore delStefanotiene alta l'attenzione del gruppo invitando a non sottovalutare una squadra che nei primi 180 minuti ...

MILANO (ITALPRESS) – Idee chiare per Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia del match di campionato contro la Roma all’Olimpico. “Ogni partita deve essere quella della svolta. Noi… Leggi ...La trattativa per Mehdi Taremi al Milan non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto. Sono ...