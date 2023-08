Milan | Pioli | “Ogni partita è quella della svolta | vogliamo vincere”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida alla Roma. Ecco le parole del tecnico rossonero

Roma, 31 ago. Napoli, Lazio, Inter ehanno conosciuto le loro avversarie in Champions League. Lurna del Grimaldi Forum di ... a Inzaghi il Benfica e ai rossoneri diPsg e Borussia Dortmund. ...MONTECARLO - Napoli, Lazio, Inter ehanno conosciuto le loro avversarie in Champions League . L'urna del Grimaldi Forum di ... a Inzaghi il Benfica e ai rossoneri diPsg e Borussia Dortmund. ...... Roma -e Inter - Fiorentina) potrebbero favorire il Verona (Sassuolo) per una fuga. Nelle tre partite di vertice, allenatori soddisfatti (Garcia,e Inzaghi), contro tecnici che lo sono ...

21.40 - Lorenzo Colombo ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2028, racconta Peppe Di Stefano in diretta da Casa Milan su Sky Sport 24. L'attaccante rossonero nella giornata di ...Sorteggi gironi Champions League: il Milan avrà il compito più arduo tra le italiane. Oltre al PSG, se la vedrà con Borussia Dortmund e Newcastle.