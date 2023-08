Milan | Pioli | «Con o senza Dybala e Lukaku | la Roma è una squadra pericolosa»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro laStefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro laAGGRESSIVO – «Non siamo diversi, siamo quelli. Ma saranno diversi gli avversi. Giocheremo il calcio che ci concederà anche gli avversari. Non sappiamo cosa ci porterà a fare la. Più affronti squadre di livello, più bisogna di limare i margini di errori. Dobbiamo essere precisi, puliti e anche aggressivi». LE ALTRE SQUADRE – «In questo periodo ho visto solo le squadre che dobbiamo affrontare. Durante la pausa vedrò le altre rose e gli organici. Adesso sono concentrato sulla partita di domani, ...

Stefano, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro la Roma: 'Ogni partita è importante. Siamo ile vogliamo giocare per vincere. ...Le parole in conferenza stampa di Stefanoalla vigilia di Roma -, match valevole per la terza giornata di Serie AGiornata di vigilia per ildi Stefano. I rossoneri domani affronteranno la Roma per la terza giornata di Serie A. Stefano- Calciomercato.itIl tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa, ha ...Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le parole del tecnico del: Lukaku complica la trasferta di domani "In termini di ambiente poco, perché a Roma ...

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a ripartire. Nella serata di ieri abbiamo conosciuto le ultime squadre qualificate. E il ...Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli non vuole rilassamenti dai suoi in vista della gara di domani. Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Roma. “Ogni partita ...