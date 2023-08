Milan | per Taremi c’è il nodo commissioni | trattativa bloccata

(Di giovedì 31 agosto 2023) Latra il Porto e ilper Mehdiè in questo momento. Il problema? Iltra rossoneri e agenti del giocatore Latra il Porto e ilper Mehdiè in questo momento. Il problema? Iltra rossoneri e agenti del giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’accordo tra club c’è, ma per la questione stipendio l’attaccante si è affidato a un agente molto vicino al club portoghese che chiedealte: o si sistemano lecon lui, o l’affare non si fa.

La trattativa tra il Porto e ilMehdi Taremi è in questo momento bloccata. Il problema Il nodo commissioni tra rossoneri e agenti del giocatore La trattativa tra il Porto e ilMehdi Taremi è in questo momento ...Romelu Lukaku pronto a iniziare l'avventura con la Roma, che domani sera 1 settembre riceve ilnell'anticipo in calendariola terza giornata della Serie A 2023 - 2024. Il centravanti belga è sbarcato nella capitale 2 giorni fa, accolto da migliaia di persone. 'L'accoglienza che questo ...... Lipsia, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Porto TERZA FASCIA -, Lazio, ... Il sorteggio viene trasmesso in diretta tv e streamingabbonati su Sky Sport (in streaming su SkyGo e ...

Con l’avvio di tutti i campionati, è tempo di pensare anche alle coppe europee: per Champions League ... della fase a gironi di Champions League 2023/2024 (con Napoli, Inter, Milan e Lazio), in ...Pioli contro Mourinho. Che sfida! Dopo sei punti ottenuti contro Torino e Bologna, per un totale di sei reti segnate e una subita, il Milan di Stefano Pioli si prepara al primo grande test della propr ...