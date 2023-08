Milan | colpo last minute per la difesa | affare in Bundesliga

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ultimoin questo calciomercato delsarebbe dovuto essere una nuova prima punta da regalare a Stefano Pioli, ma a quanto pare Furlani starebbe sorprendendo tutti chiudendo per un’altro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Milan: colpo last minute, arriva il vice Hernandez MilanWeb.it

Ultime febbrili ore di mercato per il Monza di Adriano Galliani: l'ad del club brianzolo al lavoro per il colpo Colombo ...Il giocatore arriva in prestito secco e prenderà il posto di Andrea Petagna, ormai nuovo attaccante del Cagliari ...