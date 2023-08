Milan | Colombo in sede per il rinnovo | è fatta per il trasferimento al Monza

...ora i tifosi delchiedono un attaccante. La speranza è che alla fine si chiuda per Taremi così da avere un'alternativa più che valida a Giroud. Ma l'affare ha subito una brusca frenata....Al suo posto il club biancorosso resta in attesa di Lorenzo, che dovrebbe arrivare in prestito dal. In tal senso sono ore decisive, poiché i rossoneri stanno cercando di chiudere per ...Il, quindi, è arrivato alla fine di agosto, i giorni del Condor Galliani, avendo speso tutto ... Ma sempre pensando chesia un minga bùn o giù di lì, i l D iavolo è andato in Portogallo ...

Terminato da poco l'incontro tra il procuratore Beppe Riso e l'Ad e vice presidente vicario del Monza Adriano Galliani a Milano, ...Con Taremi che si è complicato, il Milan potrebbe esplorare qualche pista last minute: una arriva dalla Spagna ...