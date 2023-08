Migranti | Zampa contro il governo | “Ecco cosa vuole fare”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sandrain un’intervista a ‘L’Unità’ ha duramente attaccato il: “Hanno bisogno di indicare all’opinione pubblica l’ennesimo nemico”. Lunga intervista a L’Unità di Sandra. L’esponente del Partito Democratico ha affrontato la decisione da parte deldi voler rivedere la legge sui minori non accompagnati. Sandraintervistata da L’Unità – Notizie.com – © Ansa“Questoha bisogno di indicare all’opinione pubblica l’ennesimo nemico – ha sottolineato la– non avendo mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale sul tema, hanno deciso di prenderla con una legge che funziona e che ha molte potenzialità inespresse. Quanto fatto dall’esecutivo è un segno di un esecutivo non solo cinico, ma anche incapace. ...

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Il piano di Piantedosi ha in programma anche novità sulla gestione dei minorinon accompagnati, oggi normata dalla Legge. "I risultati di ...Questa è una storia come tante di quelle che si sentono in questi giorni in cui ipartono da Lampedusa per i vari hub d'Italia, ma con una coppia di protagonisti particolari una donna e il ...Questa è una storia come tante di quelle che si sentono in questi giorni in cui ipartono ... 30/08/2023 02:09 Condividi Link https://www.lastampa.it/la -/2023/08/30/video/gatto_libia_...

Migranti. intervista a Sandra Zampa sulla questione dei minori ... Radio Radicale

Calo che però potrebbe essere compensato da un aumento dei migranti, forzati a lasciare quei due paesi, per una nuova deflagrazione militare della crisi libica, e per l’inasprimento della persecuzione ...Intervista al responsabile Migrazioni del Pd: "Il decreto annunciato da Piantedosi è il simbolo di un clamoroso fallimento. Abbiano il coraggio di ...