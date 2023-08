(Di giovedì 31 agosto 2023) Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case a Jebeniana nella regione di Sfax e hanno sequestrato novedi ferro costruite per essere utilizzate per le traversate ...

...Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case a Jebeniana nella regione di Sfax e hanno sequestrato nove barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate dei, ...Dall'inizio del 19 agosto, sono stati ritrovati i corpi di 20 persone, 18 dei qualitra cui due bambini,in una regione spesso utilizzata come punto di ingresso dalla vicina Turchia.Ma iche arrivano a Lampedusa non sono solo quelli soccorsi in mare e fatti sbarcare, ma sono statianche arrivi direttamente sulla terraferma. Sono 6 i gruppi diche sono ...

Migranti: scoperti in Tunisia cantieri di barche abusivi Agenzia ANSA

TUNISI, 31 AGO - Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case a Jebeniana nella regione di Sfax e hanno sequestrato nove barche di ferro costruite per essere utilizzate per ...Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ripescato, al largo di Lampedusa, dai militari della Guardia di finanza ...