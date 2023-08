(Di giovedì 31 agosto 2023) Pierfrancesco, l’attore, tiene a farci sapere che lui, da vip romanesco, ha la barchetta e sarebbe anche pronto a caricarema non li trova. Forse dovrebbe cambiare rotta. La sua intervista al Corriere su è un capolavoro di ambiguità scivolosa, “non spetta a me trovare le soluzioni, io sollevo il problema”. Ma se lo sollevi hai il dovere di considerare la situazione per quella che è, non di risolverla col libro dei sogni. “Mi espongo politicamente”, ma è l’esatto contrario, per sponsorizzare il tuo film politicamente corretto, sceneggiato dal Veronesi sacerdote del politicamente corretto, diretto dall’Edoardo de Angelis che segue le medesime traiettorie, dici il politicamente corretto che piace alla sinistra elitaria e conformista: parli didel, che non esiste, che è ovvia e insieme ...

... ho fatto visita alla Sea Eye , la nave Ong in fermo amministrativo per aver soccorsoin ... le norme internazionali e ladel mare'. Lo scrive su Facebook il deputato Franco Mari dell'...Roma, 31 ago. " "L'opposizione deve capire che, con il governo Meloni, non è più consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". Lo ...Roma, 31 ago. " "Sulla questione deioccorre trovare una soluzione di buon senso. Questa maggioranza, per quanto era possibile, ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale su una stretta agli arrivi, come l'azione ...

Migranti, legge del mare, accoglienza: Favino, ma facci il piacere Nicola Porro

Il Comitato dell'Onu, in un lungo rapporto, ha puntato il dito contro la gestione dei migranti in Italia e il recente Decreto Cutro.Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale pubblica i risultati su Croazia, Italia, Namibia, Senegal, Turkmenistan e Uruguay. Per il nostro Paese, si dice allarmato dal fatto che po ...