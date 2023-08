Migranti | Decaro Anci lancia l’allarme | “Non ce la facciamo più”

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il sindacoentra nel merito del temae accoglienza in un’intervista rilasciata al settimanale Famiglia Cristiana, mentre sullo sfondo si fa sempre più critica la situazione degli sbarchi a Lampedusa con il governo particolarmente mobilitato sul fronte dei trasferimenti verso altri centri di accoglienza diffusi sul territorio italiano. “Non ce lapiù. Il governo ci ascolti”, èdei sindaci rilato dal presidente dell’, l’associazione che rappresenta tutti i Comuni italiani. “In un Paese di 60 milioni di abitanti centomila arrivi non dovrebbero rappresentare mai un’emergenza”, ha dettoal settimanale cattolico. (Ansa)Al contrario, però, ha incalzato il sindaco di Bari, “lo diventa se non si organizza il sistema di ...