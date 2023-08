Migranti | Cri | “In 3 mesi oltre 49mila in hotspot Lampedusa | così abbiamo umanizzato centro”

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – “Stasera potremmo essere sui mille ospiti e domani almeno 800 dovrebbero partire. Spero che la fase più critica sia passata”. Ignazio Schintu, vice segretario generale della Croce Rossa italiana, nel piazzale dell’assiste alle operazioni. Isalgono sui pullman che li condurranno al porto per essere imbarcati sulle navi che li porteranno sulla terraferma. “Al momento su nave San Giorgio e sulla Galaxy sono stati imbarcati in 1.200, altri andranno via stasera con il traghetto e un volo aereo”, dice in un’intervista all’Adnkronos. La grande emergenza dei giorni scorsi, quando con la raffica di arrivi – complice il mare piatto – ildi contrada Imbriacola è arrivato ad ospitare circa 4.200 ospiti, è alle spalle. “E’ stato un record nei numeri, ma già a luglio e a giugno avevamo affrontato situazioni ...

... qualora le leggi approvate dovessero causare la non accoglienza die di chi si rifugia ... COSTRUTTORI DI PACE,COMITATO DI LUINO E VALLI, DONNASICURA ONLUS, ASS. LA GRA' ASS. LE CEPPAIE, ...... i porti italiani non potevano essere considerati "luoghi sicuri" per lo sbarco dei; dall'... quasi sei milioni a Moby Zaza e poco più di 12 alla Croce rossa italiana () che assisteva le ...'Grazie davvero agli operatori e ai volontari della Croce Rossa Italiana che anche in queste ore stanno garantendo la gestione dell'hotspot di Lampedusa nonostante momenti di criticità che hanno visto ...

Migranti, Cri: "In 3 mesi oltre 49mila in hotspot Lampedusa, così ... Adnkronos

Ignazio Schintu racconta l'impegno quotidiano degli oltre 130 operatori. Nella struttura si susseguono i trasferimenti. Il vice segretario della ...I sei operatori della Cri e i volontari cercano di sostenere i migranti in ogni modo. Oltre ai pasti, forniscono i kit per l’igiene, assistenza medica, come è capitato ieri al 18enne tunisino malato ...