Michael Zanera | l’ultimo post | “Mi è apparso un crocifisso sui binari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'immagine condivisa poche ore prima dello schianto “E’ la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi è uscito un”. E’ l’ultima storia su Tik Tok condivisa dal 34ennedi Vercelli, uno dei cinque operai morti nella notte alla stazione di Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino Milano, investiti da un treno che viaggiava a 160 km orari mentre stavano riparando i. “Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me” scrive con il sottofondo di musica ‘The power of love’ una ventina di ore prima dello schianto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.