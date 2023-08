Meteo | torna il caldo? Giuliacci | “I modelli non promettono bene”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo un’agosto tormentato da ondate di calore soffocanti, l’Italia sta godendo attualmente di un clima decisamente più fresco. “Stiamo vivendo un periodo frizzante con temperature un po’ al di sotto delle medie”, riferisce, cosa che è stata vista da molti come un sollievo dopo ilestremo del mese scorso. Ma, stando a quanto riportato dai, questo sollievo potrebbe essere di breve durata. All’orizzonte la nuova ondata di calore All’orizzonte sembra infatti profilarsi una nuova ondata di calore. “Alcuninonnulla di buono”, si legge sul sito del colonnello Mario, “le proiezioni a medio e lungo termine vedono un ritorno di alte pressioni ingombranti“. In tutto il Paese, le persone stanno già iniziando a tirare ...

... stabili e anche le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, portandosi entro il fine settimana su valori nuovamente superiori alle medie stagionali', si legge sul sito.it . Una nuova ...l'anticiclone africano e lo farà già nel corso di questo weekend, quando sono attese temperature in risalita di almeno 4 - 5 - gradi. Il caldo sarà in aumento anche la prossima settimana e non ...In Val d'Adige , spiega infatti l'ingegnere ambientale e membro diTrentino Alto Adige Giacomo Poletti , le temperature massime torneranno a salire oltre i 30 gradi centigradi . Per quanto ...

Meteo: torna il CALDO con l'Anticiclone Africano BACCO, parla il meteorologo Andrea Garbinato iLMeteo.it

Meteo - Maltempo isolato imperversa ancora sull'Italia, ma nelle prossime ore si registrerà un miglioramento: ecco i dettagli ...NEL WEEKEND TORNA IL CALDO - Alta pressione subtropicale in rinforzo sull'Italia nel primo weekend di settembre. Sole prevalente o al più qualche nube sparsa; bassa probabilità di pioggia, al più ...