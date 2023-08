Meteo | torna il caldo | arriva l’anticiclone africano “Bacco”

Leggi su zon

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il ciclone Poppea, responsabile della fase di forte maltempo di questi ultimi giorni, si appresta a lasciare l’Italia lasciando spazio al: il primo fine settimana di settembre vedrà infatti il ritorno dell’alta pressione, con cieli soleggiati, tempo stabile e temperature in rialzo. Il clima sarà decisamente piùrispetto ai giorni scorsi, ma non eccessivo, garantendo sole al mattino e fresco la sera. Scopriamo insieme le previsionidarà il meglio di sé la prossima settimana quando diventerà ancora più potente, allora le temperature saliranno ancora di più toccando picchi di 35-37°C come a Roma e Firenze, fino a 33-34°C al Nord e addirittura punte di 40-42°C sulle Isole Maggiori. Ad essere investite da ...