Meteo giovedì | sole e leggero aumento delle temperature

(Di giovedì 31 agosto 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, piogge, temporali e nubifragi che ancora insistono su alcune regioni sono ormai agli sgoccioli. La tempesta Erwin che ha portato maltempo su mezza Europa si sta allontanando gradualmente dall’Italia ed entro stasera il minimo di bassa pressione che si trova attualmente sull’alto Adriatico sarà sui Balcani. Nel contempo sul nord Europa ci saranno grandi manovre in corso, una depressione atlantica in formazione scenderà gradualmente di latitudine dalla Groenlandia, sarà questo vortice ad avere un’influenza importante per la nostra Penisola nell’arco del weekend. Contemporaneamente l’area di bassa pressione sul Mare del Nord si riassorbe gradualmente e da ovest l’anticicloneAzzorre spingerà verso la Penisola Iberica e la Francia. Da domani sarà una realtà anche ...