Mercato Napoli | Demme alla Fiorentina | i viola valutano l’affare

(Di giovedì 31 agosto 2023) Diego, centrocampista classe 1991 arrivato aper circa 12 milioni di euro, è stato più volte al centro delle possibili trattative in uscita per gli azzurri. Già dscorsa sessione di, infatti, il suo futuro sembrava essere lontano dmaglia azzurra. Il calciatore appena pochi mesi fa era entrato nel mirino dell’Adana L'articolo

Garcia sul: 'Non siamo 'i' favoriti, ma 'tra' i favoriti' Inter: le possibili avversarie Il ... Rigenerato e rinforzato dalestivo, e nuovamente scoppiettante, almeno in base a quanto ...Ma i rimpianti sono altri : ' Il rimpianto didi Allegri è Milinkovic Savic. A inizio ... E sugli obiettivi, dice: ' Ilha massacrato l'ultimo campionato, in estate ha cambiato poco e ...Manca poco tempo, l'uruguaiano può essere la ciliegina sulla torta deldel, il calciatore che può far rifiatare il titolarissimo Lobotka nel centrocampo dei campioni d'Italia in carica.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Tottenham: Garcia esulta Calcio mercato web

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ..."Situazione critica non solo in termini di rifornimenti più costosi, ma anche di rincari dei beni di consumo visto che la distribuzione delle merci, in Italia, continua ad essere effettuata prevalente ...