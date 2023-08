Mercato Milan – Il Porto ha comunicato il termine della trattativa per Taremi

Nienteper Mehdi Taremi che resterà al Porto ad annunciarlo la stessa società portoghese Nienteper Mehdi Taremi che resterà al Porto ad annunciarlo la stessa società portoghese. "Un incontro tenutosi giovedì tra Jorge Nuno Pinto da Costa e Mehdi Taremi ha determinato la continuità dell'...Il Porto e ilsembravano ormai vicini ad un'intesa totale, secondo le ultime news dinuovi problemi sono sorti per le richieste del giocatore e in particolare del suo agente.Colpo diin Germania. Il Borussia Dortmund, che sarà avversario delnel girone F di Champions League, ha acquistato dal Werder Brema, per 15 milioni di euro, l'attaccante Niclas Fuellkrug. Si ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, addio Taremi. Zapata dall'Atalanta al Torino. Juventus, Bonucci all'Union ... Fanpage.it

Taremi-Milan, affare saltato: l’attaccante iraniano rimane al Porto. Il club portoghese, dal suo canale televisivo Porto Canal, annuncia la permanenza di Mehdi Taremi. Il 31enne centravanti, vincolato ...Colpo di mercato in Germania. Il Borussia Dortmund, che sarà avversario del Milan nel girone F di Champions League, ha acquistato dal Werder ...