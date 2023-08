Mercato Immobiliare | in rialzo la richiesta da Milano città | Fabio Bosco | «Se hai necessità di vendere è il momento giusto | prezzi in rialzo nell’hinterland»

... 'la bollaè una conseguenza di altri problemi dell'economia cinese, non è arrivata dal ...risparmiare molti soldi per le loro pensioni poiché quelle pubbliche sono molto basse e il..." C'è un rallentamento dell'economia in Cina , con difficoltà nel; motivo per cui vediamo una certa cautela da parte dei grossisti in quella parte di mondo", ha detto l'...Tra le difficoltà più dure che la Cina si trova ad affrontare spicca la crisi del. Se, fino a poco tempo fa, il settorerappresentava un terzo della ricchezza del ...

Mercato immobiliare: perché comprare casa a settembre idealista.it/news

Gli svizzeri scelgono il lungomare mentre i tedeschi il centro storico. Il borgo è preferito anche da coloro che trovano lavoro nella nostra città e che vengono dall'Est Europa ...La Cina ha attuato nuove misure per risollevare il mercato immobiliare in crisi, tagliando gli acconti e i tassi sulle ipoteche ...