Meloni | minacce via social per lo stop al Reddito di cittadinanza

Agenti in tenuta anti - sommossa E' blindata Caivano oggi, giovedì 31 agosto, a poche ore dell'attesa visita di Giorgia, ieri raggiunta dasocial per via della contestata riforma del suo governo sul reddito di cittadinanza. Agenti in tenuta anti - sommossa attendono l'arrivo della presidente del ...... come la premier) ha denunciato, mostrando un messaggio molto violento ricevuto in privato su Fb,di morte rivolte a lui, alla stessa Giorgiae alle rispettive famiglie. Pure in questo ...Ieri sui social erano giuntedi morte aper via del taglio al Reddito di cittadinanza. La visita si annuncia in ogni caso complicata e ricca di significati, alla luce anche del ...

(Adnkronos) - E' blindata Caivano oggi, giovedì 31 agosto, a poche ore dell'attesa visita di Giorgia Meloni, ieri raggiunta da minacce social per via della contestata riforma del suo governo sul reddi ...A Caivano, teatro degli stupri ai danni di due ragazzine, è atteso l'arrivo della presidente del Consiglio Meloni. Innalzate le misure di sicurezza.