Meloni | minacce sui social | «Ci hai tolto il Reddito | sicura di tornare a casa?» E Caivano oggi si blinda

(Di giovedì 31 agosto 2023) A Parco Verde ieri mattina sono arrivati gli operai del Comune per sistemare e pulire aiuole e strade. Per tirare tutto a lucido, cosa mai vista da queste parti, in occasione della visita della...

Le minacce di morte dopo lo stop al reddito di cittadinanza è stata bersaglio di minacce di morte provenienti da alcuni profili social. Alla base delle minacce, stando a quanto affermano gli stessi ... Paese blindato dopo le intimitazioni via social per i tagli al sussidio. Lei replica: "Noi stiamo con i ... ROMA - 'Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenza non devono trovare alcuni ...

La Premieri in visita al Parco Verde. Attesi anche i ministri Piantedosi (Interno), Valditara (Istruzione) e Abodi (Sport) ...Oggi tarda mattinata sarà al Parco Verde di Caivano, teatro degli stupri nei confronti delle due cuginette di 11 e 12 anni, perché "se lo Stato viene ...