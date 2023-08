Meloni compra nuova casa | ha piscina e non solo | quanto costa e come la paga

(Di giovedì 31 agosto 2023) SOCIAL. La premier Giorgiacambiae passa in una villa con piscinetta. La premier ha firmato il contratto preliminare non pochi problemi. Secondo le previsioni – riporta Il Fatto Quotidiano – entro due mesi entrerà in possesso della suaabitazione. Eccoè composta. LEGGI ANCHE: Minacce choc alla premier: allerta alta LEGGI ANCHE: Giorgia, ecco dove la premier ha trascorso le vacanze: il posto è incantevole Ladi GiorgiaLa premier Giorgiaprende la decisone di cambiare. Lei e la sua famiglia dunque si trasferiranno a breve in una villa da 1 milione e 100 mila euro, con...

... che lastricano la strada verso l'inferno, si potrebbe annoverare l'idea del governodi ... nel quale chi opera in questo settoreun credito che vale 100, lo paga forse 30 (se è garantito ...Anche se la presidente del Consiglio, Giorgia, chiude a ipotesi di proroga per il ... Va ricordato che resta in piedi anche il sismabonus acquisti: chiun immobile in un edificio demolito ...Forse perché la competenza in politica non sial supermercato. E dire che noi qui gli ... E i relatori in carnet Il primo invito è andato alla Presidente del Consiglio Giorgia. E con la ...