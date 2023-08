Meloni | a Caivano si è consumato il fallimento dello Stato

(Di giovedì 31 agosto 2023) "Se siamo qui oggi a condannare un episodio barbaro come quello che condanniamo vuol dire che qui si èunoda parte, nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Lo ...

Così è intervenuta la premier Giorgia, che è andata a, in provincia di Napoli, dove si è consumato lo stupro di due cuginette di 11 e 12 anni. Ha poi annunciato che "L'obiettivo è ...Lo dice Giorgia. . 31 agosto 2023Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un punto stampa al termine della sua visita a. 31 agosto 2023

Meloni a Caivano tra urla e applausi, poi l'incontro con don Patriciello. Vertice sulla sicurezza nella scuola Morano La Repubblica

Roma, 31 ago. (askanews) - 'Siamo qui per riportare la presenza seria, autorevole, costante dello Stato, delle istituzioni, che in territori ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Io penso che uno Stato serio ed una politica coraggiosa devono mettere la faccia sulle cose difficili da risolvere assumendosene la piena responsabilità. Non siamo qui solo pe ...