Meloni a Caivano | “Lo Stato c’è e non intende abbandonare i cittadini nell’illegalità” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le forze dell’ordine, la scuola, la biblioteca multimediale e la riapertura di quel centro sportivo Delphinia dove probabilmente si sono consumati gli stupri ai danni delle due bambine. Come aveva annunciato Giorgianon è andata aper una semplice visita, ma per “portare risposte” che il governo ha imposu due direttrici: legalità e servizi. Il premier queste risposte, compresi tempi e dotazioni finanziarie, le ha elencate dopo le riunioni con gli operatori del territorio, da don Maurizio Patriciello, promotore dell’invito che l’ha portata in città, a Eugenia Carfora, la preside della scuola di, una “docente straordinaria” quotidianamente impegnata nella lotta contro la dispersione scolastica. E dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza che il presidente del Consiglio ha voluto in questa ...