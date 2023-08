Meloni a Caivano | insulti e slogan davanti alla chiesa | Dacci il lavoro

Su Twitter, poi, c'è chi la accusa di fare 'l'ennesima passerella', e consiglia agli abitanti didi "accogliere la pescivendolacon pomodori marci per aver levato il RdC a quella ...Ed è attesa per la Premier al Parco Verde L'arrivo diLa presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata al Parco Verde di, accettando l'invito del prete anticamorra don ...' La visita della presidente del Consiglio, Giorgiaè un segno importante . Qui la gente spera che in questo modo si possano risolvere i problemi che a livello locale non trovano ...

Meloni a Caivano: Parco Verde blindato e ripulito per la visita della premier. Chi organizza la claque: "Non fatelo ... Il Fatto Quotidiano

Due richieste d’arresto per stupro. Il giudice per le indagini preliminari di Milano le ha emanate nei confronti di due ragazzi nordafricani di 21 e 22 anni per le violenze contro una minorenne ...Arriva tra qualche contestazione la premier Giorgia Meloni nella Chiesa di Caivano, dove è giunta da qualche minuto per incontrare don Maurizio Patriciello, il parroco del comune nell’hinterland napol ...