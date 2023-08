Meloni a Caivano | incontro con don Patriciello | il centro sportivo riaprirà nel 2024

"Ho detto alla presidente del Consiglio che è necessario oscurare i siti porno": è uno degli argomenti, dice il parroco didon Maurizio Patriciello , da lui affrontati con Giorgianel corso del lungo colloquio, nella chiesa di San Paolo Apostolo, al Parco Verde. Parlando della visita della premier, il ...Fotogallery - Operai travolti da un locomotore a Brandizzo (Torino), chi sono le vittime 31/08/23 Fotogallery - Giorgiaal Parco Verde di31/08/23 Fotogallery - Napoli, musicista ...La premier Giorgiaè in visita all'Istituto superiore Francesco Morano, la scuola disul quale si affacciano i casermoni del Parco Verde. In quel rione si sono consumati gli abusi ai ...

Il sacerdote del quartiere, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, commenta l'incontro con Giorgia Meloni: "Siamo tanti. La battaglia non finisce mai, alla fine come Paolo potremo dire: 'Ho comba ...Al termine della tappa a Caivano, città della provincia di Napoli in cui sono stati denunciati alcuni stupri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a un punto stampa.